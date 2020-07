Prefeitura De Catanduva Faz Ampliação Em Escola Municipal No Flamingo

Com a paralisação das aulas nas escolas municipais, a prefeitura de Catanduva aproveitou para alavancar obras que precisavam ser realizadas para adequar e melhorar a estrutura e assim dar mais conforto e segurança para funcionários e alunos.

Desta vez, a obra é da ampliação da cozinha da Escola Municipal Dora de Arruda Mendes, no Flamingo.

Segundo as informações da Prefeitura de Catanduva, a melhoria se dá pelo tamanho e o espaço para o trabalho das merendeiras no preparo dos alimentos das crianças, já que antes da ampliação a cozinha era pequena.

O local passará de 12 metros quadrados para 24 metros quadrados, conforme edital da Tomada de Preços.

Além da ampliação, o serviço incluirá a reforma completa, com novo layout, troca de pisos e azulejos, substituição de portas e janelas, além da instalação de bancadas de granito e novos equipamentos de elétrica e hidráulica.

Na ampliação do espaço, para uma cozinha funcional e assim oferecer serviço de qualidade na escola. Já para o investimento inicial é de R$ 59 mil, com recursos de transferências e convênios federais.

A previsão de conclusão da reforma da escola é para setembro de 2020.

A escola atende 120 alunos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

