Prefeitura De Catanduva Entrega Mais De 40 Mil Cestas Básicas Na Pandemia

Para garantir que o alimento chegasse à mesa das famílias de alunos, a Prefeitura de Catanduva montou uma força-tarefa, formada por equipes da Secretaria de Educação, Assistência Social e Fundo Social, que distribuiu 40.595 cestas básicas à população, até agora.

Isso tudo devido a pandemia do novo coronavírus que trouxe uma mudança drástica na rotina dos alunos da rede municipal de ensino e das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A maior parte ficou para as famílias dos alunos das escolas municipais – 30.782 no total. A montagem é feita por motoristas, monitores e funcionários da merenda que trabalham de forma voluntária para que os kits estejam prontos no dia da entrega.

A distribuição é feita nas escolas, mediante contato prévio com as famílias e com a colaboração da equipe gestora e funcionários. “Foi uma missão que abraçamos de forma conjunta. Agradeço por toda colaboração, disponibilidade, parceria e apoio que recebemos dos profissionais da educação. Não foi fácil, mas ver a felicidade e a quantidade de famílias beneficiadas faz toda a diferença. Até porque a alimentação tem um papel importante na continuidade do aprendizado e na educação das nossas crianças”, destaca a secretária de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca.

Pela Secretaria de Assistência Social, foram entregues até agora 7.788 cestas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). As unidades ficam localizadas nos bairros Bom Pastor, Imperial, Juca Pedro e Nosso Teto.

Por meio de visitas, o Fundo Social fez a entrega de 2.025 kits alimentos. O número leva em consideração as doações que foram recebidas pela Guarda Civil Municipal (GCM), que desenvolveu campanha própria de arrecadação de alimentos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local