Prefeitura De Catanduva E Senai Tem Três Novos Cursos Profissionalizantes

A Prefeitura de Catanduva está com inscrições abertas para três cursos profissionalizantes gratuitos, fruto de parceria com o Senai. Para aqueles que desejam dar um impulso na carreira ou se preparar para oi mercado de trabalho, os novos cursos são um ótimo caminho para ingressar no ramo com confiança e nova visão principalmente em tempos de pandemia, onde se tem que buscar o novo para enfrentar crises.

Os cursos são eles: Empreender Senai, Economia Circular e Preparação para o Mundo do Trabalho. As aulas serão on-line. As inscrições podem ser feitas pelo email: desenvolvimento@catanduva.sp.gov.br, informando a opção escolhida e lembre-se de anexar cópia do RG, CPF e comprovante de residência para concluir o cadastro.

Sobre o Senai – O Senai configura-se como sistema estruturado em base federativa, que desenvolve ampla gama de programas de formação profissional, buscando atender às carências da mão-de-obra industrial brasileira, sempre em função das peculiaridades de cada região do país. Atuando em todo o território nacional, o Sistema compõe-se de órgãos normativos (Conselho Nacional e Conselhos Regionais) e de órgãos de administração (abrangendo o Departamento Nacional e 27 Departamentos Regionais), sob a supervisão da Confederação e das Federações das Indústrias e tendo em seus colegiados delegados dos Ministérios da Educação e do Trabalho.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

