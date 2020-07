Prefeitura de Catanduva Divulga Orientações Sobre Atendimento em Consultórios

A Prefeitura de Catanduva e o Conselho Federal de Medicina divulgou ontem (10), uma mensagem aos profissionais da saúde com orientações gerais sobre o atendimento em consultórios durante a pandemia causada pelo coronavírus.

Os leitos hospitalares devem ser destinados prioritariamente aos pacientes com quadros graves de Covid-19. Recomenda-se aos gestores a suspensão dos atendimentos ambulatoriais e de procedimentos eletivos. Além disso, o CFM também recomenda restrição às visitas em função do número de pessoas e do tempo de permanência.

Com respeito ao funcionamento dos consultórios todas as consultas médicas eletivas devem, preferencialmente, ser suspensas. No entanto, caso não seja possível, os médicos podem realizá-las, desde que em concordância com as determinações das autoridades locais e do diretor-técnico do serviço, respeitando-se as normas de higienização, proteção individual e de restrição de contato preconizadas.

De forma ampla, as entidades reiteram a importância da vacinação da influenza para toda a população, de forma prioritária os profissionais da saúde e grupos de risco, assim como da manutenção de medidas para prevenir contágio pela Covid-19, com especial foco em ações de higienização, proteção individual e restrição de contato.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

