Prefeitura De Catanduva Divulga Cronograma do Projeto ‘Cidade Limpa’

O ‘Cidade Limpa’, um mutirão de cidadania que coleta entulhos com o objetivo de prevenir doenças, enchentes e outros transtornos urbanos, já tem data e locais para acontecer em Catanduva. O projeto é realizado em parceria entre uma emissora de TV e as Prefeituras Municipais, acontecendo em toda a região. Na Cidade Feitiço, a coleta irá começar no dia 10 de setembro, se estendendo até o dia 18.

A Prefeitura de Catanduva, parceira do programa e responsável pelo recolhimento dos materiais e da correta destinação, divulgou uma nota informando que os materiais inservíveis devem ser colocados nas calçadas até as 7h, para que caminhão do projeto passe pelas ruas da cidade e realize o recolhimento do lixo. Vale ressaltar que o ‘Cidade Limpa’ não recolhe resíduos de construção civil e materiais provenientes de podas de árvores e grama.

Começando na próxima terça-feira, dia 10, os primeiros bairros que serão agraciados pela iniciativa serão: Antônio Záccaro; Bom Pastor; Conjunto Euclides I e II; Eldorado; Giuseppe Spina; Residencial dos Ipês; Residencial Nicoletti; Residencial Pachá; São Domingos e Solo Sagrado.

Já no dia 11, segundo dia do programa, é vez dos bairros Jardim Bela Vista; Jardim Esperança; Jardim Europa; Jardim Vertoni; Juliatti de Carvalho; Nosso Teto; Parque Glória I ao VI; Residencial Chiodini; Residencial Moreschi; Santa Rosa ; São Francisco; Sebastião Moraes e Vila Alexandria receberam a coleta.

Toda a programação do ‘Cidade Limpa’ pode ser conferida no próprio site da prefeitura, através do link http://www.catanduva.sp.gov.br/noticia/ler/8316/CAMPANHA_CIDADE_LIMPA. Caso tenha dúvidas e queira saber outras informações, ainda é possível ligar no telefone (17) 3531-9122.

Da Reportagem Local