Prefeitura de Catanduva Divulga Cronograma de Vacinação Contra a Covid-19

A Prefeitura de Catanduva divulgou na última quarta-feira (14) o cronograma de vacinação contra covid-19. O documento contempla data estimada para início de imunização de idosos em diversas faixas etárias.

De acordo com o cronograma, no dia 21 deste mês serão imunizados os idosos com 65 e 66 anos, no dia 29, será a vez dos idosos com 63 e 64 anos. Por fim, no dia 06 de Maio, serão vacinados o público com 60 a 62 anos.

O Jornal O Regional questionou quantas doses serão destinadas para a vacinação do público-alvo divulgado, em resposta, a Prefeitura de Catanduva enviou a seguinte nota. “Estamos aguardando a grade que inicia no dia 21, mas ainda não recebemos.”

Vacinação

O município disponibiliza de quatro pontos de vacinação: Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Pará, 255; CRAS Bom Pastor, na Avenida Pastor José Dutra de Moraes, 99; Centro Dia do Idoso, na Rua Recife, 1.475 e pelo sistema drive-thru na Rua Mogi das Cruzes, no Aeroporto (perto do bebedouro da Saec). Os pontos de vacinação estarão abertos das 8h às 17h. Para agilizar o atendimento, a orientação é que o munícipe apresente faça o pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br. A ação reduz de 10 para 1 mi- nuto o tempo de atendimento nos locais de vacinação. A Secretaria de Saúde pede para todos os idosos levarem documentação como: identificação com foto e CPF.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local