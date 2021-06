Prefeitura de Catanduva Decreta Lockdown Depois de Pressão do Ministério Público

Na noite de ontem (11), a prefeitura de Catanduva divulgou um decreto onde institui o Lockdown a partir de terça-feira (15) e se estende até dia 29 de junho. De acordo com o decreto será permitido apenas a circulação de pessoas e veículos em vias públicas para a finalidade de aquisição de medicamentos; obtenção de atendimento ou socorro médico para pessoas ou animais; embarque e desembarque no terminal rodoviário, bem como para a entrada ou saída do Município por outros meios de locomoção e atendimento de urgências ou necessidades inadiáveis próprias ou de terceiros.

No período de abrangência deste decreto, estão proibidas todas as atividades comerciais, de prestação de serviços – inclusive bancários, correspondentes bancários e lotéricas – e industriais, quer para o atendimento presencial, quer para a prática de atividades internas, externas, produtivas, de manutenção, de limpeza ou outra de qualquer natureza, exceto segurança.

Estão permitidas as atividades de segurança privada; atividades industriais cuja paralisação acarrete, danos à estrutura do estabelecimento e aos respectivos equipamentos ou máquinas, bem como implique no perecimento de insumos.

Também estão permitidas a prestação de serviço de transporte individual de pessoas e animais por empresas, cooperativas ou por pessoas, inclusive através de aplicativos de transportes; atividade hoteleira; atividade de entrega em domicílio (“delivery”), desde que o estabelecimento permaneça a portas fechadas, por: supermercados, mercados, mercearias, assim entendidos os estabelecimentos que tiverem 70% de sua área de venda ocupada por produtos essenciais (alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal).

Podem também atender no sistema delivery padarias, açougues e similares; comércio atacado e varejista de hortifrúti; distribuição em atacado e varejo de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijões e de água envasada em galões de 10l; ou 20l; comércio de insumos médico-hospitalares e de higienização; restaurantes, bares, cafés e similares.

As atividades de autoatendimento exclusivamente em agências bancárias, em que não haja atendimento presencial, com espaçamento de 1,5 metro entre as pessoas, permitida a presença, de 10% de funcionários.

Ficam suspensos os serviços de transporte coletivo público no período de abrangência deste decreto.

Também ficam suspensos os serviços públicos municipais, estaduais e federais.

As aulas e demais atividades presenciais no âmbito da rede municipal, instituições privadas de ensino e cursos livres, ficam suspensas.

Fica proibido: reunião, concentração ou permanência de pessoas em espaços públicos, principalmente em praças e parques; venda de bebidas alcoólicas por qualquer estabelecimento, inclusive mediante delivery; atividades esportivas coletivas amadoras; eventos que causem aglomeração de pessoas em residências, áreas de lazer, ranchos, clubes, edículas, chácaras e demais propriedades localizadas no território do município de Catanduva, inclusive quando se tratar de locação, onde responderão locador e locatário.

Seguem proibidos as feiras livres; práticas de atividades religiosas, inclusive as manifestações individuais de fé.

Os velórios públicos e particulares funcionarão das 06h às 18h, com duração máxima de 3 horas, e limitação de 10 pessoas.

Há ainda aplicação de multa para quem desacatar as normas do decreto de Lockdown.

Ariane Pio e

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local