Prefeitura de Catanduva Dá início a Obras na Estrada Rural do Pompeu

A estrada municipal Salvador Benaducci, que liga Catanduva ao bairro rural do Pompeu, está recebendo melhorias. A manutenção faz parte do Programa Melhor Caminho, convênio firmado pela Prefeitura de Catanduva com a Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo (Codasp), órgão do Governo do Estado.

Será investido R$ 1,4 milhão, com contrapartida de R$ 90 mil do município, para a recuperação das laterais da estrada, no limite com as propriedades rurais, além de aterramento e colocação de cascalhos na via.

O serviço inclui, ainda, a implantação de leito para a contenção de águas de chuva, o que contribui para a prevenção de erosões na estrada. A previsão é de que os trabalhos sejam feitos em 60 dias. O contrato com a empresa e a fiscalização estão sob responsabilidade da Codasp.

