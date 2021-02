Prefeitura de Catanduva Começa Cobrança do IPTU 2021 a Partir de Quinta-feira

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) dos imóveis de Catanduva tem vencimento na quinta (11) e sexta-feira (12). Os carnês estão sendo distribuídos nas residências pelos Correios. O IPTU de 2021 vem corrigido em 4,31%, em comparação com o ano passado. O contribuinte que optar pelo pagamento à vista terá desconto de 10%. Para aqueles que escolherem pelo valor dividido, é possível parcelar em até 10 vezes. Caso o contribuinte não tenha recebido o carnê, a Prefeitura de Catanduva disponibilizou o acesso à 2ª via do IPTU (on-line). Basta acessar: www.catanduva.sp.gov.br, selecionar a opção Prefeitura Fácil. O carnê, não recebido, também estará disponível na Central de Atendimento.

Em caso de discordância do valor do IPTU lançado, o prazo de 180 dias, contados a partir do recebimento do carnê, é levado em consideração para a revisão do imposto. A solicitação deve ser feita na Central de Atendimento, mediante apresentação do projeto atualizado do imóvel. O serviço presencial está disponível mediante agendamento prévio. Em caso de dúvidas ligue (17) 3531-9100.

No ano passado, a prefeitura trabalhava com uma arrecadação de R$ 70,3 milhões com os valores pagos pelos contribuintes do IPTU. Apesar do montante (valor lançado de cobrança), a administração trabalha com um índice de 29,5% de inadimplência, o que reduziria a arrecadação para aproximadamente R$ 50 milhões. Para este ano, a estimativa de valores ainda não foi divulgada.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local