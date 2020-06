Prefeitura De Catanduva Avança Na Construção Dos Banheiros Públicos Na Praça Da República

Há dois meses, a prefeitura de Catanduva assinou o contrato com a empresa Lara Construtora e Empreendimentos Imobiliários Eireli para a construção dos banheiros da Praça da República.

O extrato de contrato foi publicado no Diário Oficial do Município com o valor para a obra divulgada pela prefeitura em R$ 220 mil.

A obra está utilizando em torno de 83 metros quadrados da Praça da República, uma área em que ficarão os banheiros masculino e feminino e para deficientes físicos e outra área que será construída para permissionários, como banca de jornais.

Os sanitários já estão sendo construídos próximo ao calçadão da Rua Alagoas – em frente a estabelecimentos comerciais e agência bancária. Na época até a prefeita comentou que era muito solicitado esse tipo de obra, já que os antigos banheiros estavam em péssimas condições.

“O serviço atende a antiga reivindicação da população, uma vez que os sanitários atuais não oferecem acessibilidade e estão em condições precárias de uso para nossa população e os visitantes”, comenta a prefeita Marta do Espírito Santo Lopes. Após a conclusão da obra, os banheiros da pérgula serão desativados.

Pela foto divulgada pela Prefeitura as obras estão a todo vapor e pode se notar que já está chegando à fase da conclusão das paredes. Após a conclusão da nova obra, os banheiros da pérgula serão desativados.

