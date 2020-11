Prefeitura De Catanduva, Ace E Sincomercio Anunciam “Natal De Esperanças”

Uma coletiva de imprensa aconteceu ontem a tarde (26) no anfiteatro da Associação Comercial e Empresarial (ACE) e teve como objetivo apresentar a nova “Natal de Esperanças”. O evento constou com a participação de Ivo Pinfildi, presidente do Sincomercio, Marcos Escobar, presidente da ACE e representando a Prefeita Marta, Guilherme Gandidni da comunicação da prefeitura.

A Campanha tem como objetivo prestar solidariedade e arrecadar roupas, roupas de cama, itens de higiene pessoal e alimentos para instituições de apoio aos idosos de Catanduva. Na parte das atrações como a prefeitura tinha o famoso Papai Noel na pérgula e era visitado pelas famílias e principalmente as crianças, neste ano de pandemia, tiveram a ideia de colocar o Papai Noel num carro percorrendo o centro nas noites e assim seguir as regras de distanciamento social, mas a pérgula estará enfeitada para visitação. Um evento que foi cancelado por vários motivos foi “Maratona Meu Pai é o Papai Noel” onde desciam de bicicletas, a crise econômica de custear as bicicletas e aglomeração foram motivos fortes para cancelamento. Haverá drive-thru de doação de alimentos, produtos e roupas e assim o doador passando de carro poderá assistir a uma atração por dia com o pessoal da Cultura de Catanduva está preparando. Segundo os organizadores poderá ter alguma alteração na programação para melhorar tanto para a população quanto para as doações. Além disso, o Natal Iluminado do Sincomercio será neste ano on-line.

Participaram deste evento Arcos, Hospital Mahatma Gandhi, Instituto Federal, BNI, Prefeitura de Catanduva, Revista TOP, Projeto Unidos para o Bem, Amor e Alimento, Sincomércio, CPP, APAE, Associação dos Pastores, Rotary e Grupo Cabrabão.

Ariane Pio

Da Reportagem Local