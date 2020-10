Prefeitura Contrata Serviço de Guincho Para Carros Abandonados

A prefeitura de Catanduva contratou serviço de guincho para recolha de veículos abandonados nas ruas da cidade. O Extrato do Contrato foi publicado ontem no Diário Oficial do Municipio.

A medida vale para veículos deixados estacionados por muito tempo em vias públicas, sem utilização e também para apreensões daqueles não autorizados nos serviços de transporte de passageiros individual ou coletivo.

A empresa responsável por guinchar esses veículos será a Tarozo & Filhos Serviços de Guincho Ltda –EPP. E o contrato tem custo de R$ 7,8 mil.

Dados dos anos de 2017 e 2018 mostravam que a Secretaria de Transito e Transportes Urbanos recebeu sete e 11 denuncias de veículos abandonados.

Dentre as dificuldades encontradas, segundo a STU estaria na localização do proprietários desses veículos, em sua maioria, carros.

Vale ressaltar que os veículos de proprietários que não atendem a notificação são apreendidos e recolhidos pela administração, com multa de 150 Unidades Fiscais de Referência de Catanduva (UFRCs), além da taxa de remoção de 50 UFRCs e diária de 10 UFRCs do veículo apreendido. “Decorridos 30 dias sem que o proprietário procure pelo veículo e recolha os valores devidos, o veículo será destinado a leilão com valor revertido para a municipalidade.

Entre as orientações do setor está a de que os veículos podem até estacionar e permanecer em via pública, desde que estejam em plenas condições de uso e funcionamento. “A partir do momento que se caracterize como em estado de abandono com pneus murchos, vidros, luzes e retrovisores quebrados, enfim, que seja evidente que o veículo está em total descuido, implica na notificação para recolha dentro do imóvel do proprietário ou outro destino apropriado sob pena de ser guinchado”, informa o setor.

Karla Konda

Editora Chefe