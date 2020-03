Prefeitura Constrói Rotatória Próximo Ao Parque Do Aeroporto

A secretaria de obras visando melhorias para garantir fluidez no trânsito é desenvolvida em Catanduva começou a construção de uma rotatória na confluência da Avenida Casa Branca com a Rua Mogi das Cruzes, ao lado do Parque Papa João Paulo II, próximo ao Aeroporto.

O objetivo da obra é solucionar o conflito no cruzamento das vias e garantir a segurança dos motoristas.

A preparação da área, para a construção da rotatória, teve início nos últimos dias. O serviço é feito a partir de parceria entre as secretarias de Obras e Trânsito.

Segundo a secretaria de obras, a intervenção será semelhante à desenvolvida na estrada municipal José Frias Garcia, a Estrada da Jacuba, finalizada inclusive com a iluminação e placas de sinalização adequadas. A obra é feita com recursos e mão de obra da Prefeitura.

“O trabalho visa garantir mais segurança a condutores, pedestres e ciclistas que utilizam o trecho diariamente. Com a conclusão da rotatória, toda a sinalização de trânsito será renovada no local.

O trabalho deve se estender pelo mês de março”, explica a secretária de Trânsito e Transportes Urbanos, Maria Luiza Sprone.

Ariane Pio

Da Reportagem Local