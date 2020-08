Prefeitura Autoriza Abertura Estendida e Presencial do Comércio no Sábado

O Sincomércio pediu para Prefeitura autorização de abertura do comércio neste sábado (08) até às 18h. Com véspera de feriado do Dia dos Pais e também muitos clientes tendo recebido seus pagamentos no quinto dia útil, o pedido busca reforçar o compromisso com os comerciantes locais e a melhora nas vendas catanduvense. A boa notícia veio na tarde de ontem (06), em que a Prefeitura de Catanduva autorizou, excepcionalmente neste sábado, Véspera do Dia dos Pais, a abertura do comércio das 9h às 18 horas com atendimento presencial.

O pedido foi feito pelos presidentes do Sincomercio e Conselho da Mulher Empresária, Ivo Pinfildi Júnior e Alexandra Bérgamo Spina, que argumentaram a importância do atendimento presencial para economia da cidade, tendo em vista a importância da data. Os presidentes destacaram o compromisso dos comerciantes em respeitar as normas sanitárias e todas as determinações vigentes.

Ao tomar conhecimento do pedido e entendendo a necessidade da abertura, a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, reuniu-se com seu corpo técnico e administrativo e após reunião, definiram pela abertura com atendimento presencial sendo assim, o comércio atenderá das 9h às 18h.

