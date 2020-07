Prefeitura Assina Novo Contrato com Hospital Mahatma Gandhi Para Gestão da UPA

A prefeitura de Catanduva homologou a contratação da gestora da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com o Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi, atual responsável pela unidade.

O extrato de homologação da chamada pública foi publicado no Diário Oficial do Municipio na terça-feira.

O valor que será pago anualmente será de R$ 15 milhões.

Na semana passada, o Setor de Licitações da Prefeitura anunciou o hospital Mahatma como o único participante habilitado ao analisarem as propostas financeiras e planos de trabalho, dentre outros documentos.

A Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto – FUNFARME não apresentou o plano de cargos, salários, benefícios e provisões da equipe gerencial.

Sobre o IBDAH, a comissão de licitação incluiu “A Proposta de Preço da entidade também não apresentou o quadro de recursos humanos (técnico) suficiente para a condução dos atendimentos 24 horas por dia de forma ininterrupta. Dispõe ainda que deverá ser garantido o atendimento assistencial ininterrupto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com qualidade e eficiência, além de todas as atividades de apoio necessárias, conforme requisitos deste Edital e seus Anexos e demais legislações vigentes. Nesse contexto, a entidade não apresentou em sua proposta financeira os cargos de Biomédico e Técnico em Laboratório, além de apresentação de carga horária do profissional Farmacêutico insuficiente para garantir o atendimento 24 horas por dia na Unidade”.

Mahatma atendeu todas as exigências do edital de chamamento, segundo o setor.

