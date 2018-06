Prefeitura Amplia Pontos de Distribuição de Remédios Controlados

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Saúde, vai ampliar os pontos de distribuição de medicamentos controlados oferecidos pela rede pública. Com a medida, será maior o número de moradores que poderão retirar os remédios de controle especial em unidades de saúde próximas de suas casas.

A partir do dia 2 de julho, os remédios poderão ser retirados em mais 12 unidades de saúde nos bairros: Alpino, Bom Pastor, Del Rey, Gabriel, Nova Catanduva, Pachá, Pedro Nechar, Salles, Santa Rosa, Santo Antônio, Theodoro e Vertoni.

A mudança no esquema de dispensação de medicamentos faz parte de reorganização promovida pela Coordenação de Assistência Farmacêutica.

A ampliação dos locais de distribuição visa facilitar e agilizar a rotina de quem precisa de tratamento. Já no primeiro trimestre deste ano, outras oito unidades de saúde passaram a liberar remédios: Euclides, Flamingo, Gavioli, Glória, Imperial, Lunardelli, Monte Líbano e Nosso Teto.

Todas as unidades que liberam medicamentos contam com acompanhamento de farmacêuticos que orientam a população, além de esclarecer dúvidas.

Da reportagem Local