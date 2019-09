Prefeitura Abre Processos Seletivos Para Cargos na Educação e Saúde

A prefeitura de Catanduva publicou edital e abriu inscrições para três processos seletivos que completarão vagas e cadastros de reservas em duas áreas: Educação e Saúde. São vagas para berçaristas, recreacionistas, professor I e professor II, professor de educação especial, monitor de transporte escolar e agentes comunitários de saúde.

Os editais foram publicados no Diário Oficial do Município na quinta-feira. As inscrições foram abertas ontem e vão até o dia 03 de outubro. As inscrições podem ser feitas pelo site e www.ibamsp-concursos.org.br

O primeiro processo seletivo trata-se dos cargos na Secretaria de Educação.

Para berçarista é exigido Curso do ensino médio completo na modalidade Normal (magistério), com estudos na área de educação infantil e/ou Ensino Superior em curso de Licenciatura de graduação plena em Pedagogia, com estudos na área de educação infantil. Para professor I, Curso do ensino médio completo na modalidade Normal (magistério), com estudos na área de educação infantil ou com habilitação nas séries iniciais do Ensino Fundamental e/ou Ensino Superior em curso de Licenciatura de graduação plena em Pedagogia, com estudos na área de educação infantil ou com habilitação nas séries iniciais do Ensino Fundamental.

Para recreacionista, Curso do ensino médio completo na modalidade Normal (magistério) e/ou Ensino Superior completo em curso de Licenciatura em Pedagogia, com estudos na área de educação infantil e/ou Ensino Superior em curso de Licenciatura de graduação plena em Educação Física, com estudos na área de educação infantil. Registro no CONFEF/CREF (para os graduados em Educação Física). Professor II, Ensino superior em curso de licenciatura de graduação plena, com habilitação específica na área em que deva atuar e para a qual queira se inscrever. Para as aulas de informática, o docente deve ter Licenciatura Plena em Matemática ou Ciências e curso de informática (oferecido em escolas de Informática) com carga horária mínima de 72 horas. Registro no CONFEF/CREF (para os graduados em Educação Física).

E professor de educação especial com as exigências: Ensino superior em curso de graduação plena em pedagogia, com especialização na área de educação especial em que deva atuar.

O valor da inscrição é de R$ 73,00 para Berçarista, Recreacionista e Professor I. Professor II e Professor de Educação Especial: R$ 83,00.

O segundo processo seletivo é para o cargo de monitor escolar. São ao todo 15 vagas. Os aprovados terão vencimentos de um salário mínimo nacional. O valor da inscrição é de R$ 73. O terceiro é referente a cadastro de reserva para o cargo de agente comunitário de saúde. Para participar é preciso ter Ensino Médio Completo/ Aproveitamento no curso de formação inicial com carga horária de quarenta horas a ser ministrado pela Prefeitura; Residir na área da comunidade – área geográfica estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde – em que atuar, desde a data da publicação do edital. O salário é R$ 1.250,00. O valor da inscrição é de R$ 56.

Em todos os processos seletivos, os candidatos deverão ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação; estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino; estar em situação regular com a Justiça Eleitoral; comprovar escolaridade/pré-requisitos exigidos para a função; não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos; submeter-se, por ocasião da admissão, ao exame médico pré-admissional, de caráter eliminatório, a ser realizado pela Prefeitura ou por sua ordem, para constatação de aptidão física e mental; apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública e quanto ao recebimento de proventos decorrentes de aposentadorias e pensões; não ter sofrido, no exercício de atividade pública, penalidade por atos incompatíveis com o serviço público, bem como não ter sido demitido a bem do serviço público.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 27 de outubro deste ano.

Karla Konda

Editora Chefe