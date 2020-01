Prefeitura Abre Processo Seletivo Para 20 Agentes De Combate A Dengue

A prefeitura de Catanduva abriu processo seletivo simplificado para contratação de 20 agentes para combate a dengue. A inscrição deverá ser feita na Central de Atendimento da Prefeitura, das 9h às 16h, do dia 27 a 31 de janeiro.

Segundo as informações, o candidato não precisará pagar taxa de inscrição e deve ser feita de maneira presencial. A documentação exigida para a inscrição é a seguinte: documento de identificação original e oficial com foto, ficha de inscrição devidamente preenchida (fazer download do edital) e um curriculum vitae.

O link do edital é: http://bit.ly/Edital-Seletivo. O candidato será contratado por tempo determinado de seis meses, para ações de prevenções do combate a dengue. No total serão 20 vagas para serem preenchidas com carga horária de 40 horas semanais, o salario segundo edital é de R$ 1.400.

O candidato atuará, além das ações, com a identificação de casos suspeitos, divulgação de informações para comunidade, ações de campo para pesquisa entomológica, cadastramento e atualização da base de imóveis, execução de ações prevenção e controle da doença, registro de informações referentes as atividades, identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças e mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental.

A Central de Atendimento da Prefeitura de Catanduva fica na Praça Conde Francisco Matarazzo, nº 01, andar térreo.

Ariane Pio

Editora chefe