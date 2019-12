Prefeitura Abre Processo Seletivo 2020 Para Professores Eventuais

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas para a contratação de professores eventuais, para atuar nas escolas municipais no ano letivo de 2020. A inscrição deve ser feita até o dia 18 de dezembro pela Sistema DemandaNet (https://catanduva.demandanet.com/).

As vagas são para Berçarista, Professor I, Professor II, Professor de Educação Especial e Recreacionista. O candidato poderá se inscrever para uma única função. A convocação será feita conforme as necessidades das escolas.

O novo processo seletivo consta na edição da Imprensa Oficial da quinta-feira (12), que traz também um tutorial para auxiliar o candidato no momento da inscrição. Segundo o setor, o procedimento é necessário porque o número de classificados na última seleção, 04/2019, não foi suficiente para atender à demanda.

No ato da inscrição, o candidato deverá inserir no sistema online cópias de documentos como CPF, comprovante de exercício da função de jurado, diploma de doutorado, diploma de mestrado além do diploma ou certificação de conclusão de curso de graduação da área de sua inscrição, acompanhado do histórico escolar ou Diploma ou Certificado de conclusão de magistério, acompanhado do histórico escolar.

Ao terminar a inscrição, o candidato deverá realizar a confirmação e imprimir o Protocolo de Inscrição. Outras informações també

podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação pelo telefone (17) 3531-9500.

Ariane Pio

Da Reportagem Local