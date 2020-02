Prefeitura Abre Licitação Para Construção de Banheiros na Praça da República

A prefeitura de Catanduva abriu licitação para construção de banheiros na Praça da República. A abertura do certame foi publicada na quinta-feira no Diário Oficial do Município.

De acordo com Adriana Bonjovani, secretária municipal de planejamento, serão construídos quatro banheiros. Masculino e Feminino e masculino e feminino para deficientes. Além disso, também haverá um espaço para ser licitado para o comércio de jornais e revistas.

As propostas para a construção do novo espaço poderão ser realizadas até o dia 10 de março. Quando os envelopes serão abertos.

Ainda segundo Adriana, a construção é uma reivindicação antiga dos moradores e pessoas que frequentam a praça – uma das principais da cidade.

A construção de novos banheiros foi opção, já que os antigos, são subterrâneos e demandaria projetos mais complexos para acessibilidade. “A construção é uma demanda antiga, tendo em vista a falta de condições dos atuais e também a ausência de acessibilidade. Inclusive por isso, a decisão de construir um bloco de banheiros novos em vez de reformar os existentes, pois como eles são subterrâneos a acessibilidade fica muito limitada”.

O espaço reservado para comércio terá posteriormente licitação aberta para a utilização.

Karla Konda

Editora Chefe