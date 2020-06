Prefeitura Abre Canal Para Denúncias De Descumprimento De Medidas Segurança

O isolamento social é necessário para barrar o avanço do novo vírus do COVID-19, pois ainda não existe vacina comprovada para erradicar esse tipo de gripe que é agressiva e leva a morte. As pessoas devem se conscientizar que ficar em casa e esperar passar o período que o Governo Federal decretou sendo a única solução para amenizar os aumentos de casos.

Mas segundo a fiscalização da Prefeitura de Itajobi, a cidade está tendo muitos casos de aglomerações principalmente as famosas festinhas onde se reúnem amigos e familiares nos finais de semana.

Por isso, a Prefeitura de Itajobi implantou um canal para que os munícipes possam denunciar essas pessoas, que não respeitam as regras de prevenção sobre o coronavirus. O telefone é número de whatsApp que pedem que seja feita denuncias somente por escrito, sem envio de áudio. O telefone é 17- 3546 9000.

A Diretoria Municipal de Saúde de Itajobi pede, mais uma vez, a colaboração da população quanto às medidas de prevenção do coronavírus.

Nos últimos dias o número de casos positivos tem aumentado consideravelmente em Itajobi. Agentes de Saúde e da Vigilância Sanitária estão nas ruas fiscalizando e aplicarão multa caso necessário. Há também um apelo para que a população evite festas de famílias e também em chácaras e edículas, pois a contaminação nos últimos dias se dessas causa.

Até fechamento desta edição a cidade de Itajobi já contabilizava três óbitos por COVID-19.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

