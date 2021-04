Prefeitura Abre Cadastro Para Profissionais de Saúde Não Vacinados Contra a Covid-19

A Prefeitura de Catanduva está realizando o cadastro para profissionais da Saúde especificados no Anexo II da 5ª atualização do informe técnico da Secretaria Estadual de São Paulo que ainda não tenham recebido a primeira dose de vacina contra a COVID-19.

O cadastro é restrito para os profissionais que trabalham ou residem em Catanduva e deve ser feito somente pelo portal da Prefeitura (vacinaprofissional.catanduva.sp.gov.br). Junto da inserção dos dados como nome e documentos é essencial que a pessoa faça parte de uma das categorias de profissionais: médicos, enfermeiros, técnico e auxiliar de enfermagem, odontólogos, auxiliar de saúde bucal/técnico de saúde bucal, fisioterapeuta, biólogos/biomédicos que atuam diretamente em serviços de saúde; farmacêuticos, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeuta ocupacional, nutricionista, assistentes sociais que trabalhem diretamente em serviços de saúde; educador físico que trabalhem diretamente em serviços de saúde e médico veterinário.

Ainda devem se cadastrar os profissionais de apoio aos serviços de Saúde como auxiliares de consultório veterinário, recepcionistas, segurança, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares de cozinha, motoristas de ambulância e balconistas de farmácia. É exigido comprovante de vínculo de trabalho formal (empregatício) ativo.

Os acadêmicos em Saúde e estudantes da área técnica em Saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios não devem realizar o cadastro. A relação será recebida via instituições de ensino.

O registro tem por objetivo identificar o público para reforçar a solicitação de mais doses junto ao Governo Estadual e ao Ministério da Saúde. A imunização dependerá do recebimento das doses pelo Estado e será priorizada de acordo com o local de atuação do cadastrado.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local