Prefeitura Abre Cadastro Para Empresários Potencializarem Serviços Turísticos

No período pós-pandemia, uma das principais preocupações está relacionada ao turismo e à retomada da visita de pessoas de outras regiões e países. Pensando nessa perspectiva, a Prefeitura de Catanduva convida os empresários a fazerem parte do Cadastur, um cadastro nacional de prestadores de serviços turísticos.

O Cadastur é desenvolvido pelo Ministério do Turismo, em parceria com órgãos oficiais de Turismo das Unidades de Federação. O objetivo é reunir em um único espaço todos os profissionais legalmente constituídos e em operação. O cadastro deve ser feito em www.cadastur.turismo.gov.br

Entre os benefícios de fazer parte do Cadastur, está à visibilidade para o negócio, por meio dos sites www.cadastur.turismo.gov.br e www.viajelegal.turismo.gov.br. Além disso, o empresário tem oportunidades de qualificação, por meio de programas e projetos oferecidos em diversas áreas. Também é disponibilizado acesso a linhas de crédito junto a bancos oficiais e a classificação dos meios de hospedagem. A iniciativa é uma oportunidade de negócios e acesso a mercados internacionais e nacionais, elevando a credibilidade da empresa que segue a legislação nacional.

O empresário que faz parte do Cadastur receberá informações e apoio por meio de um Ambiente de Negócios online, restrito aos prestadores com o cadastro regular. Para se cadastrar, é necessário pertencer a uma das 15 atividades cadastráveis, sendo sete delas obrigatórias, como Agência de Turismo, Guia de Turismo, Organizadora de Eventos, e oito de cadastro opcional como Centro de Convenções, Restaurantes, Cafeterias, Locadora de Veículos e Empreendimentos de Lazer.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook