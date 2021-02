Prefeito Osvaldo Visita IML/IC e Promete Agilidade na Reforma e Melhoria do Prédio

Na quarta-feira (03), o Prefeito de Catanduva, Osvaldo de Oliveira Rosa esteve no prédio do Instituto Médico Legal (IML) e Instituto de Criminalista (IC), localizado na Avenida Theodoro Rosa Filho.

Por intermédio dos colaboradores, o Chefe do Executivo conheceu as instalações e acolheu reivindicações.

A pauta de solicitações inclui melhorias estruturais para agilizar a prestação de serviços, que se estende, além de Catanduva, para 16 municípios da nossa região.

Conforme levantado junto à equipe, já existe protocolado na sede da Superintendência da Polícia Científica, em São Paulo, projeto que prevê a reforma e ampliação do prédio. Diante disso, o Prefeito se prontificou em fazer gestão via Estado para o andamento do processo.

“Vamos dar atenção aos pedidos, visando a celeridade dos trabalhos”, frisa o Prefeito Padre Osvaldo.

Outras demandas, de âmbito municipal, devem ser encaminhadas às respectivas secretárias de governo para o pronto atendimento.

Ariane Pio

Da Reportagem Local