Prefeito E Secretário Se Reúnem Para Discutir Futuro Esportivo Da Cidade

No município de Santa Adélia, o Secretário de Esportes, Luciano de Lima (conhecido como Bula), e o prefeito Guilherme Colombo da Silva (DEM), se reuniram no início deste mês para acertar as últimas competições esportivas deste ano, bem como as primeiras de 2020.

Bula e Guilherme anunciaram a participação de Santa Adélia em mais uma Olimpíada de Pirangi, que será disputada em janeiro do próximo ano. Já confirmaram participação as cidades de Taiúva, Taquaral, Taiaçu, Monte Azul, Vista Alegre do Alto, Ariranha, Fernando Prestes, Cândido Rodrigues, Paraíso, Fernando Prestes, Viradouro e Santa Adélia.

“Serão 28 modalidades. Já confirmamos a participação e agora vamos definir as modalidades que disputaremos. Em breve, divulgaremos mais informações. Mas é importante ressaltar que mais um vez estaremos em uma competição regional tradicional, buscando mais medalhas e também incentivar a prática esportiva”, disse o secretário Bula.

Outra novidade anunciada pelo prefeito e secretário é a realização de mais um Campeonato Municipal de Futsal. “Ano passado, o campeonato foi um sucesso, e por isso já estamos preparando mais uma edição”, disse o prefeito Guilherme.

Bula informou que as inscrições já estão abertas desde o dia 11 de novembro. A previsão é que o campeonato comece no dia 26, próxima terça-feira. “Os atletas aguardam ansiosos por essa competição, por isso estamos realizando mais uma edição. Peço que os interessados me procurem o mais rápido possível, pois as vagas são limitadas”, informou.

Da Reportagem Local