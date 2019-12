Prefeito De Santa Adélia Pede Melhorias Para Entrada Da Cidade Ao DER

O prefeito do município de Santa Adélia, Guilherme Colombo da Silva (DEM), junto ao servidor municipal Fábio Teixeira, esteve no escritório regional do DER – Departamento de Estradas e Rodagem, em Catanduva. O motivo da visita foi para solicitar ao engenheiro Márcio Dias Facury a recuperação do trecho entre o portal, na entrada da cidade, até a rua Serafim Formigoni, a primeira via na entrada da cidade.

O prefeito explicou que o trecho de entrada da cidade sofre com o tráfego de pesados caminhões, bem como com o intenso fluxo de veículos. “Como é um trecho que está sob responsabilidade do DER, nada podemos fazer. É preciso que o próprio DER conheça a necessidade do trecho e faça os devidos reparos”, explicou.

Guilherme disse, ainda, que a Prefeitura realiza tapa-buracos, o que resolve a situação por um curto período. “Explicamos ao engenheiro que é fundamental o recapeamento para recuperar todo o trecho. O tapa-buracos é paliativo, só ameniza a situação, mas não resolve completamente. Esta é uma reivindicação não só minha, mas de boa parte da população”.

O pedido foi protocolado pelo engenheiro, que disse que irá colocar a reivindicação como uma das prioridades para o início do próximo ano. “Facury explicou que o departamento já não tem mais recursos para este ano, mas vai tentar viabilizar nosso pedido para o começo de 2020. Estamos contentes e esperançosos para que este benefício seja destinado a Santa Adélia”, finalizou o prefeito, em nota oficial divulgada pela prefeitura.

Da Reportagem Local