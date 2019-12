Prefeito De Santa Adélia Pede À Defesa Civil Por Construção De Galerias Pluviais

O prefeito do município de Santa Adélia, Guilherme Colombo da Silva (DEM), recebeu o Sargento Fialho, da Defesa Civil do Estado de São Paulo. O sargento veio no dia 4 de dezembro com o intuito de vistoriar a rua Tiradentes, local em que o prefeito requisitou a construção de galerias de águas pluviais.

Guilherme já visitava a Defesa Civil, em busca de recursos, desde 2017, quando uma grande chuva caiu sobre a cidade e moradores dessa região sofreram com inundações. “Por este motivo pedimos a Defesa Civil que nos ajudasse na construção de galerias neste local. A obra é importantíssima para que as águas das chuvas escoem para os locais corretos”, explicou o prefeito. Depois de oficiada, a Defesa Civil pediu documentações e projeto, o que foi feito pela equipe da Prefeitura e entregue. Mas até então, não havia nenhuma sinalização do órgão.

“Na semana passada, estive em São Paulo e, na companhia do deputado estadual Carlão Pignatari, visitamos a Defesa Civil. Com o reforço do Carlão, explicamos a necessidade da obra novamente e o deputado se prontificou a fazer a intermediação com Walter Nyakas Júnior, secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado”, completou Guilherme.

Da Reportagem Local