Prefeito De Santa Adélia Antecipa O Pagamento Dos Funcionários Devido A Pandemia

Nesta última quarta-feira (25), todos os servidores públicos municipais já estão com os salários depositados. Esta medida visa beneficiar, valorizar e reconhecer os colegas e companheiros de trabalho realizado pelo Prefeito Guilherme Colombo e alegrou em muito a grande maioria dos funcionários.

Segundo o prefeito Guilherme, houve uma preocupação com os funcionários municipais que estão juntos nesta difícil guerra contra o CORONAVIRUS, sendo assim antecipou e pagou todos os salários adiantados.

“São pais e mães de família que, como todos, estão preocupados com a grave situação deste difícil e crítico momento. Após buscar com muita fé a orientação e iluminação de Deus e ouvir assessores diretos, tomei a decisão de colaborar com nossos funcionários antecipando todos os salários. Isto encheu meu coração de paz. Eu exijo bastante, cobro muito um bom atendimento a toda população, quero seriedade, honestidade e dedicação, mas também sou justo e reconheço o valor de uma boa equipe de trabalho”, disse feliz e convicto o prefeito de Santa Adélia.

Segundo informações muitos funcionários já sabem como usar uma parte do salário, que será numa compra de alimentos para garantir alimentos em meio a quarentena.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

