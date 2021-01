Prefeito de Itajobi Abre Espaço Para Atendimento a População em Seu Gabinete

O Prefeito de Itajobi, Sidiomar Ujaque (Paquinho), tem reservado um horário para atender a população em seu gabinete. Diariamente a partir das 13h, Paquinho reserva um espaço para receber e atender os munícipes, além disso, o prefeito também despacha documentos com diretores de departamentos. O prefeito afirma que essa aproximação com a população será feita durante toda sua gestão. “As portas da prefeitura ficarão abertas para a nossa população. As pessoas podem chegar na prefeitura, entrar, conversar comigo, tirar dúvidas, dar sugestões e trocar ideias. Estarei sempre à disposição para melhorarmos cada vez mais Itajobi”. Na manhã da última terça-feira, 05 de Janeiro, o prefeito acompanhou de perto os departamentos municipais. Visitou a Diretoria Municipal de Educação e Cultura (DMEC), a equipe de limpeza que estava na praça em frente à DMEC e também conversou com colaboradores eletricistas, que informaram as necessidades identificadas e os trabalhos a serem realizados.

Paquinho também acompanhou algumas obras que estão em andamento como a reforma do Estádio Municipal de Nova Cardoso, Reforma do Estádio Municipal Nossa Senhora Aparecida e obras para contenção das águas pluviais no Jardim Gláucia II.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local