Prefeito De Elisiário Realiza Homenagem Para As Mulheres

A Prefeitura de Elisiário realizou na semana passada um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A homenagem foi realizada no Centro de Cultura e Lazer de Elisiário, onde compareceram aproximadamente de 220 mulheres, além das autoridades e organização.

Foi um evento cheio de emoção e alegria, bem descontraído, com abertura oficial realizada pelo Prefeito Rubens Francisco e alguns vereadores.

Após a abertura foi realizada uma palestra pela Dra. Sissyane Rodrigues Ferreira (advogada, especialista em direito civil e empresarial, foi vice-presidente da OAB-Catanduva por duas gestões), que abordou a questão dos Direitos das Mulheres, o mercado de trabalho, suas conquistas, desafios e os tipos de violência. Informação, conscientização e empoderamento, fortalecem as mulheres e garantem a elas melhor qualidade de vida. Aconteceram vários sorteios de brindes em parcerias com profissionais de beleza local e comércio em geral (os quais agradecemos). Além disso, houve um coquetel e mimos oferecidos durante o evento, houve a apresentação musical do Cantor Magal.

Segundo as participantes homenageadas, as mulheres, foi uma noite memorável, bonita, enriquecedora e gratificante. As mulheres presentes agradeceram muito e sentiram felizes por serem lembradas, homenageadas e valorizadas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local