Prefeita Marta Descumpre Determinações de Prevenção a Covid-19

Exemplo serve para ser seguido. Pelo menos era o que deveria ser. Mas na inauguração da Havan em Catanduva, realizada na manhã de quinta-feira, dia 30, a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes agiu diferentemente da forma que é determinada pelas normas municipais e estaduais na prevenção ao contágio da Covid-19 e que pede a colaboração da população para que seja cumprida.

Dentro da loja, durante discurso aos funcionários da nova unidade, a Chefe do Executivo esteve sem máscara, não respeitou o distanciamento social de dois metros das demais pessoas.

A atitude da prefeita chamou atenção de outros segmentos que estão impedidos de trabalharem por conta do isolamento social, da quarentena e a imposição de regras pelo Plano São Paulo.

A Havan chega a Catanduva aliviando os “sintomas” da crise econômica vivida não só aqui mais em todo país por conta da pandemia do novo coronavirus. A unidade atenderá toda a região de Catanduva e proporciona emprego e renda. Foram contratados 150 funcionários para atuarem na loja.

Outro fator que fez com que muitos criticassem a postura da Chefe do Executivo foi a divulgação de Hang e sua equipe estarem em um restaurante aberto exclusivamente para eles, contradizendo o decreto municipal nº 7.757, de 20 de março de 2020, que proíbe o consumo quer seja de alimentos ou bebidas em bares e restaurantes ou lojas conveniências. Videos e fotos também confirmaram que o restaurante foi aberto para a equipe.

O favorecimento ao grupo empresário gerou revolta principalmente porque os demais proprietários de estabelecimentos cobram diariamente a possibilidade de abertura tomando as medidas de prevenção ao contágio da Covid-19, já que muitos desses profissionais estão sendo obrigados a fecharem suas portas ou demitirem seus funcionários.

A reportagem de O Regional encaminhou questionamento direcionado à prefeita sobre a participação na inauguração sem os devidos cuidados. No entanto, até o fechamento da edição, não obteve retorno.

Com a repercussão do vídeo, a Prefeitura de Catanduva encaminhou nota dizendo: “Se a informação veiculada no vídeo for concreta, o estabelecimento está cometendo infração sanitária, ficando sujeito a autuação. Isso independe de quem ou qual público ele está atendendo. O registro foi encaminhado para análise da Vigilância Sanitária”.

