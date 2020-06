Prefeita Envia Projeto Para Reparcelar R$ 26,5 Milhões de Dívidas com IPMC

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes enviou para a Câmara de Catanduva, projeto de lei na qual pretende reparcelar R$ 26,5 milhões de débitos de contribuições patronais previdenciárias e assistenciais com o Instituto de Previdência dos Municipiários (IPMC).

O projeto foi lido ontem durante sessão ordinária, tinha o pedido de entrar em votação por meio de regime de urgência, mas a solicitação foi rejeitada pela maioria de votos. Com a rejeição do regime de urgência, o PL entra em trâmite normal.

De acordo com a propositura, Marta pretende reparcelar débitos correspondentes aos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º de 2015; Também de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º de 2016 e agosto, setembro, outubro, novembro de 2019. Estes últimos já inseridos em outra lei de parcelamento para serem pagos parcelados ainda neste ano.

Ainda segundo a proposta, os valores d dívida seriam atualizados pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) com juros simples de 0,50%.

Na exposição de motivos do projeto, Marta afirma: “é importante esclarecer que a necessidade do reparcelamento se dá mediante a evolução da arrecadação municipal não estar acompanhando o crescimento das despesas obrigatórias de caráter continuado, pois, o aumento da função governamental do município dos últimos anos vem acompanhado de custos e encargos que causam desequilíbrio orçamentário. Consequentemente, as previsões realizadas no primeiro quadrimestre deste ano, já demonstram um provável déficit financeiro nos recursos próprios do tesouro municipal”.

A prefeita cita ainda o cenário agravado pela Covid-19. “Como consequência o governo federal reduziu a previsão de crescimento do PIB que antes era de 2,5% para o inexpressivo crescimento de 00,2%. Esses acontecimentos trarão grande impacto na arrecadação municipal tanto nas receitas próprias quanto naquelas que são arrecadadas pelo Estado e União”, afirmou.

Votaram contra o pedido de votação em regime de urgência, André Beck, Gaúcho, Ditinho Muleta, Daniel Palmeira, Ivan Bernardi, Mauricio Gouvea, Nilton Cândido, Onofre Baraldi e Wilson Paraná. Votaram a favor – Enfermeiro Ari e Cidimar Porto. O projeto deve ter discussão iniciada em próximas sessões ordinárias.

Karla Konda

Editora Chefe

