Prefeita de Pindorama Recebe Alta Hospitalar e Mantém Isolamento Social

A prefeita de Pindorama, Maria Inês Bertino Miyada recebeu alta hospitalar ontem, depois de passar dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed São Domingos. Maria Inês testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19) e permanecia hospitalizada e em isolamento desde o dia 24 de março.

Segundo as informações do HUSD, a prefeita dará continuidade ao tratamento em casa, mantendo as medidas de isolamento indicadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Maria Inês apresentou sintomas gripais e foi internada no HUSD no dia 24 de março. O diagnóstico positivo para o novo Coronavírus (COVID-19) foi divulgado no dia 27 do mesmo mês. “Depois desse período, consigo enxergar a vida de uma maneira diferente. Os profissionais que cuidaram de mim me trouxeram segurança, luz e tranquilidade. Me senti muito esperançosa. A equipe do hospital é maravilhosa. Fico sem palavras para expressar tamanha gratidão”, disse a prefeita. A suspeita é de que ela tenha contraído a doença em viagem recente que fez a São Paulo. “Peço a todos para que levem a sério esse vírus. Jamais imaginei que seria a primeira pessoa de Pindorama a ter contato com a doença. Sentir, de fato, as consequências dela me possibilitarão ajudar a minha cidade e valorizar ainda mais aqueles que estão à frente neste combate”, reforçou Maria Inês.

A prefeita de Pindorama ainda ficará em isolamento domiciliar por 14 dias seguindo as recomendações médicas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook