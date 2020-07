Prefeita de Pindorama é Condenada Por Improbidade Administrativa em 1ª Instância

O Juiz da 1ª Vara Cível de Catanduva, José Roberto Lopes Fernandes, condenou a prefeita de Pindorama, Maria Inês Bertino Myada, a multa e suspensão dos direitos políticos por três anos em ação de improbidade administrativa, que partiu de apurações do Ministério Público. A sentença, em primeira instância, foi proferida no início do mês e publicada no Diário Oficial do Estado. Ainda cabem recursos.

A ação foi baseada em contratação da prefeitura de Pindorama de escritório de advocacia em novembro de 2010 e janeiro de 2011. A contratação teria sido realizada sem licitação. Na sentença, o magistrado declara nulos os contratos celebrados e condena os responsáveis pelo escritório e a prefeita a devolverem o valor de R$ 104.256,88, com correção monetária e juros de mora, a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de cinco anos. Para a Chefe do Executivo a penalidade imposta também inclui a suspensão dos direitos políticos por três anos e multa civil fixada em duas vezes o valor do dano.

Ao ser questionada por O Regional, a prefeita da cidade vizinha de Catanduva afirmou que já recorre da decisão. “Inclusive tem decisão contrária a essa em repercussão geral proferida por Dias Toffoli. Meus advogados já tomaram providências nesse sentido. Estou tranquila nessa questão porque não fiz nada que prejudicasse o município. A ação se refere a uma compensação de INSS recolhido a mais pela prefeitura em anos anteriores a minha gestão. Na época o departamento jurídico e assessoria jurídica foram unânimes no parecer que era devida a compensação. A indicação para contratação dos advogados foi da Associação Paulista de Municípios por se tratar de equipe com notória especialidade. Portanto, sem nada a temer por estar com a consciência tranquila de que agi de forma honesta e correta, como sempre o fiz”, disse Maria Inês.

Karla Konda

Editora Chefe

