Prefeita Assina Novo Decreto e Prorroga Quarentena Até 28 de Junho

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes editou novo decreto que prorroga a quarentena como forma de prevenção ao novo coronavirus. Seguindo o documento publicado pelo governo do Estado no dia 10 de junho, a quarentena foi estendida até o dia 28 de junho. “Fica determinado, no âmbito do município de Catanduva, o cumprimento integral das medidas estabelecidas no Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2.020, prorrogadas pelos decretos estaduais nº 64.920, de 06 de abril de 2.020; nº 64.946, de 17 de abril de 2.020; nº 64.967, de 08 de maio de 2.020; nº 64.994, de 28 de maio de 2.020, e nº 65.014, de 10 de junho de 2.020”.

O decreto municipal foi publicado ontem no Diário Oficial do Município.

O Município não faz alterações com relação a flexibilização da quarentena e segue os moldes do Plano São Paulo para a fase 2 (Laranja).

O decreto estadual, assinado na semana passada, passa a vigorar hoje. “Considerando a necessidade de conter a disseminação da COVID-19 e garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde, Decreta: Artigo 1º – Observados os termos e condições estabelecidos no Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020 , fica estendida, até 28 de junho de 2020, a vigência:

I – da medida de quarentena instituída pelo Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 ; II – da suspensão de atividades não essenciais no âmbito da Administração Pública estadual, nos termos do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020”.

Karla Konda

Editora Chefe

