Prédios que Poderiam Dar Espaço a Projetos Estão Abandonados no Jardim dos Coqueiros

Prédios que poderiam ser utilizados para diversos projetos estão hoje abandonados no Jardim dos Coqueiros. Área que já foi utilizada por entidades hoje se deteriora a cada dia. Prejuízo que não dá para ser contabilizado e ainda serve de abrigo para usuários de drogas.

A reportagem de O Regional esteve na área pública de replantio e de Preservação Permanente de propriedade do Município, localizada na rua Caitité, no Jardim dos Coqueiros. Na semana passada, um incêndio foi registrado no local e danificou boa parte da vegetação. Por pouco não atingiu as edificações existentes.

Na área existe um imóvel, com uma grande cobertura e um cômodo. Além de outro prédio com mais cômodos. Há um campo de futebol, uma rampa de concreto para acesso a esse campo e possivelmente dois banheiros/vestiários. Toda a área é cercada por alambrados e por cercas de arrames.

De acordo com informações obtidas por O Regional, o local está abandonado há anos e a cada dia que passa, a estrutura tem se deteriorado.

Naquele grande espaço houve parcerias entre o município e a Sociedade Nipo Brasileira para atividades esportivas e possibilidade de construção de uma sede. Como não houve recursos para a construção da sede, foi devolvido para a Prefeitura. Também foi cedido para Apae de Catanduva, onde era realizado os atendimentos de Equoterapia. Mas segundo informações, como o local é distante da entidade, o projeto passou a ser desenvolvido em outro espaço e a área novamente devolvida ao município.

Houve tempos em que o campo de futebol era utilizado para jogos amadores. Aos finais de semana, grupos de amigos usavam o campo para a prática do esporte.

Em questionamento de O Regional, a prefeitura de Catanduva afirmou que parte da área é usada para a preservação da natureza com replantio de mudas. E que as construções são objeto de processo da Defesa Civil com laudo recomendando a demolição, iniciado em 2019 e finalizado no mês de março deste ano. Ainda conforme a administração, o processo para a demolição aguarda disponibilidade financeira para execução do serviço. Não há, segundo a prefeitura, possibilidade para reforma do local e utilização para novos projetos.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook