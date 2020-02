Prédio Que Abriga Projeto Cozinha Piloto E Padaria É Reformado Em Santa Adélia

O prefeito do município de Santa Adélia, Guilherme Colombo da Silva (DEM), junto ao vice-prefeito Junior Formigoni (PP), vereadores, secretários, diretores e servidores municipais, estiveram na Cozinha Piloto e Padaria da Prefeitura para participar da cerimônia que marcou a reforma e revitalização do prédio.

“A Cozinha Piloto, local onde é produzida a merenda escolar para todos os alunos da rede municipal e estadual de ensino – passou por uma grande reforma com pintura externa e interna, troca de portas e telas de proteção, instalação de novas pias entre outras melhorias. A reforma proporcionará melhores condições de trabalho dos funcionários do local, além de prezar pela manutenção da qualidade da merenda, que foi apontada com uma das melhores de toda a região. Todo o investimento foi feito com recursos próprios do governo municipal”, informa nota oficial da Prefeitura de Santa Adélia.

Também presente em Catanduva e em diversos outros municípios, a Cozinha Piloto é a base para todo o trabalho que envolve a produção da merenda escolar. Além do cardápio preparado para o dia a dia, também são feitos os alimentos diferenciados em datas especiais, como na Semana da Criança, quando os alunos têm a oportunidade de degustar alimentos diferentes.

“Há um tempo este prédio necessitava de revitalização. Fizemos tudo com recursos próprios, apertando o orçamento, mas conseguimos executar a obra e entregar este prédio que presta importantes serviços para a nossa cidade. Há cerca de 20 anos, desde a sua criação, que ele não passava por uma reforma dessa grandeza, por isso, ficamos satisfeitos em entregar mais uma obra para os santa-adelienses”, disse o prefeito.

Guilherme informou, ainda, que o custo da merenda é dividido entre Estado, União e município, mas a parte de maior valor fica com o próprio município. “Em 2019, por exemplo, recebemos do governo estadual R$ 142.407,31 e da União, R$ 236.823,00. De recursos próprios, foi mais do que os repasses juntos: R$ 458.058,55. Isso mostra o nosso compromisso com a boa alimentação dos nossos alunos. E essa reforma vem confirmar essa preocupação”.

Para finalizar, também ressaltou: “Conseguimos reformar diversos próprios públicos, todos com recursos do município, e oferecer para a população mais segurança, entretenimento, serviços e qualidade de vida”.

