Preço Do Tomate Cai e Clientes Aproveitam Para Gastar Mais na Feirinha de Supermercados

Na semana passada, o Jornal O Regional conferiu preço de alimentos básicos da cesta básica e constatou alta no preço do arroz e feijão em supermercados de Catanduva. Já nessa semana, a reportagem foi conferir as hortifrutigranjeiras nas redes de mercados.

O preço do alimento super consumido pelos clientes, o tomate rasteiro estava a baixo em relação a meses atrás, no mês passado o produto estava a R$ 4,99 quilo já para surpresa de muitos consumidores o tomate estava R$ 1,99.

Com isso, a feirinha dos mercados estava bem movimentada, a procura não é só do tomate mas das verduras e frutas que a maioria encontrava com preço bem acessível.

Segundo a dona de casa Izaura Sambrano, ela está levando muito mais do que tinha calculado na lista de compras, aproveitando e comprando até frutas como melão que fazia tempo que não entrava no carrinho de compras.

Ela também ressaltou que a batata e cebola produtos essenciais estavam com bom preço. Já produto que estava muito acima de outros meses era o chuchu R$6,99 quilo. Segundo atendente da feirinha é devido à falta de chuva. Já o limão, laranja e mexerica estava com bons preços, segundo os compradores, em média R$ 2,99, frutas típicas da época do ano.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

