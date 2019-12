Preço do Etanol Sobe 14,4% em Quatro Meses em Catanduva

Preço do etanol nas bombas de postos de combustíveis em Catanduva subiu 12,4 % em quatro meses. A comparação é feita com o período final do mês de agosto e a última semana de dezembro, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

A média calculada entre o preço mais baixo e o mais alto em Catanduva é de R$ 2,90. Enquanto que em agosto, o biocombustível era comercializado a R$ 2,58 na média.

Na última semana, o litro de etanol mais barato (em postos dentro do perímetro urbano de Catanduva) custava R$ 2,69, num posto bandeira branca no Parque Flamingo. O mais caro é comercializado a R$ 3,10, num estabelecimento localizado na rua Minas Gerais no centro da cidade.

A justificativa para alta no preço do biocombustível é a grande demanda do produto.

Apesar da safra de cana-de-açúcar recorde no Brasil, dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) mostram que os preços do etanol se mantiveram em alta nos últimos três meses.

Segundo a pesquisadora Ivelise Bragato, as vendas de etanol hidratado do Centro-Sul até novembro somaram 15,8 bilhões de litros, aumento de 13,7%, em função da boa vantagem competitiva desse biocombustível frente à gasolina nos postos.

Em recente entrevista, o presidente Jair Bolsonaro que está “fazendo o possível” para reduzir o preço do combustível e que estuda quebrar o “monopólio” que disse existir na distribuição. “ Preço de combustível…Lá na refinaria o preço está lá embaixo, ele cresce e fica alto por causa de quê? Impostos estaduais, ICMS, basicamente. E depois o monopólio ainda que existe na questão de distribuição e nós estamos buscando quebrar esse monopólio para diminuir o preço. Só com a concorrência ele pode diminuir”, disse Bolsonaro , complementando “Estamos fazendo o possível para baratear o preço do combustível. Reconhecemos que está alto no Brasil”.

Karla Konda

Editora Chefe