Preço do Etanol Avança 0,72% e Em Catanduva Tem Cotação Média de R$ 2,58

O preço do etanol em todo o Estado de São Paulo está em elevação. Em uma semana, o valor aumentou 0,72%. Em Catanduva, os postos de combustíveis vendem o litro do produto numa média de R$ 2,58.

De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em Catanduva os condutores podem encontrar o combustível com preços entre R$ 2,39 e R$ 2,74.

Apesar dos altos preços, Catanduva não está entre as cidades com o valor mais alto para o litro de etanol.

Em pesquisa realizada por O Regional, dentre 10 cidades com uma população de 100 mil a 130 mil habitantes, Catanduva ocupa a terceira posição de preços mais baixos do produto. Votorantim e Salto tem o preço (na média) mais baixo que o encontrado na Cidade Feitiço – respectivamente, R$ 2,51 e R$ 2, 57.

Catanduva paga menos no etanol que em cidades como Barretos, Várzea Paulista, Ribeirão Pires, Guaratinguetá, Birigui, Sertãozinho, Jaú.

A cidade também, diferentemente de períodos anteriores, tem o combustível mais barato que a vizinha São José do Rio Preto. Por lá, a média entre os preços mais baixos e mais altos é de R$ 2,76.

Em todo o Estado de São Paulo, principal produtor e consumidor com mais postos avaliados pela ANP, a cotação média do combustível variou de R$ 2,62 e R$ 2,64 o litro.

Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP houve alta de 1,14% no preço médio do etanol de R$ 2,818 para R$ 2,850 na semana passada.

Karla Konda

Editora Chefe