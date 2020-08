Preço De Gás De Cozinha Terá Reajuste De 5% Em Catanduva E Em Todo País

Na quarta-feira (12), as distribuidoras do combustível da capital do país anunciaram reajuste médio de 5% no preço do gás liquefeito de petróleo (GLP) residencial, vendido em botijões de 13 kg.

Um empresário catanduvense do ramo nos procurou preocupado com esse reajuste, pois segundo ele a Petrobras não justifica o aumento que será repassado para o gás de cozinha em 5%, diesel 2% e gasolina 5%.

O proprietário da loja de gás, que preferiu não divulgar nome, conta que não se sabe o motivo real do reajuste se é por causa da pandemia, se é por causa da alta do dólar. Ele ainda lembrou que no mês passado houve três repasses e agora nesse mês de agosto mais um repasse e infelizmente o empresário acredita que terá que aumentar o preço para os consumidores, pois a única alternativa para aguentar a ‘tocar o barco’, já que a crise econômica que está assolando Catanduva e o país.

Hoje o preço do gás de cozinha varia, para retirada na loja custa de R$68 a R$72 e para entregar R$ 75 a R$77, o empresário ressaltou que o problema para os donos de gás de cozinha é com as vendas irregulares de gás, onde o preço também varia ou até pode ser bem abaixo das revendedoras com bandeira.

O novo preço reajustado pode variar, retirado na loja, de R$74 a R$80, isso dependendo do revendedor, o empresário alerta para os consumidores não comprarem de vendas irregulares sempre procurar as bandeiras, para que o custo x benefício seja justo tanto para quem compra quanto para quem vende.

Outro setor que será impacto com o uso do gás industrial, será os restaurantes e bares que estão fechados, mesmo existindo o delivery houve uma queda significativa nas vendas desse setor se comparado quando estavam abertos, e esses empresários do ramo da alimentação sofrerão mais um golpe deste crise econômica.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

