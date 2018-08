Pré-Selecionados Para Tiro de Guerra Devem Comparecer a Junta Militar

Os pré-selecionados para integrarem o Tiro de Guerra de Catanduva devem comparecer a Junta ainda nesta semana para eventuais dúvidas. Quem recebeu alerta por SMS ou e-mail estará passando por seleção entre os dias 6,7 e 8 de agosto. A informação é do Tenente Alexandre Vaine Witzel que aponta que a preocupação é com aqueles que não checaram as mensagens e que estão na lista. No caso de dúvidas, a Junta de Serviço Militar está à disposição para esclarecimentos.

Em entrevista ao O Regional, o Tenente explica que um novo sistema faz parte do serviço de alistamento que agora podem ser feito pela internet e pessoalmente. “Gostaríamos de reforçar nesse aviso, porque o aviso (no caso do alistamento feito pela internet) vai para a caixa de e-mail ou para o celular, mas tem gente que pode não ter visto, por isso a nossa preocupação. Em caso de dúvida é indicado procurar a Junta antes do dia 6. Mas é importante checar para ver se recebeu essa mensagem”, completa.

A partir de segunda, e inclusive no feriado do padroeiro de Catanduva, as equipes da Junta estarão trabalhando com os jovens que foram pré-selecionados. Dos 736 rapazes que completaram 18 anos neste ano, 350 deles foram convocados para seleção do Tiro de Guerra. No período, serão 60 no turno da manhã e 60 no da tarde para as avaliações.

Outra orientação repassada pelo Tenente é com relação aos jovens que foram pré-dispensados da seleção. “Esse pessoal tem que comparecer e marcar a data do compromisso a bandeira deles. O quanto antes definir essas datas, que serão agendadas para setembro, mais agilizado será o serviço. Esse pessoal recebeu a mensagem – você foi dispensado. Compareça a Junta para o compromisso à bandeira”, complementa.

O alistamento militar terminou em junho. Aqueles que não cumpriram o prazo pagam multa de R$ 4,10 para cada dia de atraso. Vale ressaltar que o alistamento é obrigatório para aqueles que completam 18 anos neste ano.

Após a inscrição, o jovem receberá o número de registro no Certificado de Alistamento Militar (CAM). Com ele, é possível ver pelo site se está na seleção por membros para integrar as Forças Armadas, Marinha, Exército ou Aeronáutica. Para aqueles que não forem selecionados, o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) será encaminhado. No total, 1,8 milhão de jovens fazem parte do processo. Desse número, 100 mil são convocados a fazerem parte do Serviço Militar.

A Junta Militar de Catanduva, fica na rua Recife nº 880. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas. O telefone de contato é (17) 3522-5272.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local