Pré-Carnaval 2020 Agita Campestre Clube e Promove Homenagem Às Ex-Rainhas

Muitos Catanduvenses que gostam de carnaval, mas sabem que a cidade não tem o evento há muito tempo pode buscar opções em cidades vizinhas onde o carnaval tradicional e familiar ainda continua em alta.

No sábado (08) é dada a largada para o Carnabirá 2020 e acontece o pré-carnaval, com uma série de atrações que prometem agitar e também emocionar o público.

O evento será realizado no Campestre Clube Termas de Ibirá, a partir das 23 horas.

A expectativa dos organizadores é de aproximadamente 1 mil pessoas, que ajudarão a eleger a rainha e a musa do carnaval, através de votação ao vivo.

Segundo o diretor Maurício Valente, responsável pela organização, a festa resgata a tradição dos carnavais de salão. “Teremos as tradicionais marchinhas, a boa música, elementos que atraem a família para o nosso evento”, comenta.

E falando em resgate de tradições, esse ano a produção preparou uma homenagem para todas as ex-rainhas do Carnaval de Ibirá, um momento que deve ser marcado por muita emoção. “Vamos homenagear todas as mulheres que tanto abrilhantaram o nosso carnaval, desde as mais recentes, até as mais antigas, que hoje se encontram com mais de 80 anos de idade. Será lindo!”, revela o diretor.

DOIS AMBIENTES

O pré-carnaval terá dois ambientes: um com música ao vivo (marchinhas, axé, pagode e outros estilos) e outro com DJ’s (open bar).

Os nomes confirmados para agitar a noite são o da cantora Paula Bertoni e o do grupo de pagode 100 K.O.

Uma atração muito esperada – que está fazendo o maior sucesso nos eventos de todo o Brasil – é o robô Mega Troon, que faz um efeito futurístico com suas luzes de LED. “A presença do robô vai ser um dos pontos altos da festa, a entrada dele é triunfal e muito envolvente”, completa Valente.

Ariane Pio

Da Reportagem Local