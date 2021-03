‘PrêMio Pecuária Saudável’ Vai Reconhecer Ações De Educação E Defesa Sanitária Animal

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) lançou o ‘Prêmio Pecuária Saudável – Educação e Comunicação para Defesa Sanitária. A iniciativa conta com o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV).

Com objetivo de premiar e disseminar boas práticas organizacionais e profissionais voltadas à educação e comunicação da defesa sanitária animal,

As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 30 de abril. Poderão ser inscritos programas, projetos ou ações em quatro categorias: instituição pública, instituição privada, instituição do terceiro setor e destaque.

“O concurso faz parte da construção das diretrizes do Plano Nacional de Comunicação e Educação em Saúde Animal, dentro do Plano Estratégico 2017-2026 do PNEFA, buscando descobrir quais ações já estão sendo desenvolvidas e que tenham resultados positivos para, além de concorrer ao prêmio, comporem as diretrizes previstas para serem lançadas pelo Mapa até o final do ano”, explica o chefe da Divisão de Febre Aftosa da Secretaria de Defesa Agropecuária, Diego Viali dos Santos.

Os critérios de avaliação serão relevância, aplicabilidade, inovação, qualidade e resultados. Serão premiados, por categoria, os três melhores programas, projetos ou ações, assim como os atores (um para cada categoria) que se destacaram na concepção, implementação e desenvolvimento dos projetos.

Os vencedores de cada categoria receberão certificado de premiação e um tablet. Os segundo e terceiro colocados serão reconhecidos com certificados de premiação. O regulamento completo, os critérios e o cronograma estão disponíveis no Regulamento Prêmio Saúde Única.

Ariane Pio

Da Reportagem Local