Prazo Para Renovação e Credencial Para Atuar em Vans Escolares Vai Até Fevereiro

O prazo para credencial ou renovação para atuar em vans escolares vai até o dia 28 de fevereiro. Em 2018, 53 veículos estavam regularizados, conforme os critérios exigidos pela Prefeitura de Catanduva. É obrigatória a credencial que habilita o condutor/veículo no transporte escolar.

Os interessados que queiram realizar o cadastro para trabalhar nesta atividade devem comparecem na Secretaria Municipal de Transportes Urbanos (STU) e obedecer os segundos critérios: ter idade superior a 21 anos; habilitação CNH categoria “D” regular, sem pontuação acima de 20 pontos nos últimos 12 meses; residir no município há mais de 2 (dois) anos; – ter certificado de Curso de Habilitação para direção de veículos destinados ao transporte escolar emitido pelo DETRAN; documentação em dia do veículo em nome do autorizado ou cônjuge; veículo devidamente adaptado para a finalidade; certidão de antecedentes criminais; cópia do comprovante de vistoria da CIRETRAN, do segundo semestre do exercício anterior e primeiro semestre do exercício atual; na impossibilidade do transporte pelo autorizado, será concedida autorização provisória para pessoa por ele indicada e que atenda os requisitos previstos nesta lei (4.204/ 2006), pelo prazo máximo de 90 dias, prorrogáveis por igual período, a critério da STU.

Os pais ou responsáveis antes de contratar os serviços de transporte escolar devem exigir a expedição da credencial para não colocar a vida de seu filho em risco.

“Os pais devem exigir verificação da credencial do condutor/veículo de transporte escolar conferindo que seja expedida pela Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos, em validade, ou seja, atualizada dentro da validade anual”, recomenda a pasta.

Karla Sibro

Da Reportagem Local