Prazo Para Rematrícula do Primeiro Semestre da Unifipa Encerra 6ª-Feira

Na sexta-feira, 29 de Janeiro, encerra o prazo para os alunos que ainda não efetuaram as rematrículas dos cursos de Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física, Educação Física Bacharelado, Educação Física Licenciatura, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Farmácia, Medicina e Pedagogia para o primeiro semestre de 2021 no Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA. Este ano o processo é todo digital e o aluno poderá efetuar seu pedido de rematrícula através do portal on-line da instituição unifipa.com.br/rematrículas.

Maiores informações e atendimento também poderão ser feitos por meio da Central de Relacionamento com o Aluno (CRA) número 0800 772 5393 ou WhatsApp (17)99789-9449.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local