Prazo Para Novas Matrículas Na Rede Estadual Vai Até Quinta-Feira

Estudantes que, atualmente, já estão matriculados em outras redes de ensino, de outros Estados ou países têm até a próxima quinta-feira, dia 31 de outubro, para fazer a inscrição para matrícula nas escolas estaduais de São Paulo para o ano letivo de 2020. Os responsáveis pelos estudantes com menos de 18 anos devem procurar uma escola pública, tanto municipal quanto estadual, munidos de RG ou certidão de nascimento e comprovante de endereço. Conforme já noticiado pelo O Regional, mas valendo a pena ressaltar, a matrícula também pode ser feita nos Postos do Poupatempo. A partir do dia 28 de novembro, a Secretaria da Educação irá disponibilizar o resultado da matrícula no site sed.educacao.sp.gov.br,ou em qualquer escola pública.

Retomada dos estudos

“Neste período também são esperadas novas matrículas de pessoas que não concluíram seus estudos na época correta e pretendem voltar a estudar. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual de SP recebe alunos a partir de 15 anos para os anos finais do Ensino Fundamental e 18 anos, no caso de Ensino Médio. Atualmente é ofertado em duas modalidades, a EJA de presença obrigatória, com atualmente mais de 190 mil alunos matriculados, e o CEEJA (Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos) com presença flexível com mais de 80 mil alunos”, diz a nota oficial divulgada pelo Governo do Estado de São Paulo.

Poupatempo

Sobre a inscrição nos postos do Poupatempo, os interessados precisam ir na data e horário marcados, tendo em mãos o RG ou a certidão de nascimento, além do comprovante de endereço do estudante. Para os menores de 18 anos é necessário estar acompanhado pelo representante legal, devidamente identificado.

Concluída a inscrição nos postos, o cidadão receberá um comprovante de inscrição para acompanhamento do resultado de sua matrícula.