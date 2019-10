Prazo Para Matricular Novos Alunos Na Rede Estadual Termina Dia 31

O Governo do Estado de São Paulo, por meio de uma divulgação oficial, informou que continua até o dia 31 de outubro o prazo para matricular novos estudantes na rede estadual de educação. Vale destacar que os responsáveis pelos jovens vindos de outros estados, da rede municipal ou da rede particular, devem procurar a escola pública, tanto municipal quanto estadual, ou os postos do Poupatempo e apresentar RG ou certidão de nascimento, além do comprovante de endereço.

Atualmente, são mais de 2,5 milhões de responsáveis pelos estudantes matriculados nas escolas estaduais de São Paulo que já fizeram a matrícula. A Secretaria da Educação do Estado espera que esse número cresça com os novos adeptos. A chefe de gabinete na Educação, Renilda Peres, comentou: “queremos que o cadastro seja todo feito on-line a partir do ano que vem. Estamos ampliando o leque de opções, uma vez que os pais ainda terão a escola e a secretaria como apoio para realizar a matrícula. Queremos otimizar o pessoal e também tornar o processo mais automático”.

Atendimento

É válido ressaltar que o procedimento pode ser feito na própria rede ou no Poupatempo da Cidade Feitiço. Para solicitar o serviço, basta acessar um dos seguintes canais: portal na internet ou aplicativo SP Serviços.

“Na data e horário marcados, os interessados precisam levar ao Poupatempo, o RG ou a certidão de nascimento, além do comprovante de endereço do estudante. Para os menores de 18 anos, é necessário estar acompanhado pelo representante legal, devidamente identificado. Concluída a inscrição nos postos, o cidadão receberá um comprovante de inscrição para acompanhamento do resultado da matrícula”, complementa a nota.

Da Reportagem Local