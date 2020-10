Prazo Para Inscrição de Matrícula Para Alunos da Rede Estadual Encerra Dia 30

Os 75 postos do Poupatempo em todo o Estado oferecem até o próximo dia 30 de Outubro, atendimento presencial para inscrição de matrícula para alunos que desejam ingressar na rede pública de ensino. Os interessados no serviço devem realizar agendamento pelo portal – wwwpoupatempo.sp.gov.br

A ação é uma parceria com a Secretaria Estadual da Educação e é mais uma ferramenta para ajudar o cidadão que pretende se matricular nas escolas públicas de São Paulo. Em todo o ano passado, mais de 580 atendimentos para intenção de matrículas foram realizados no Poupatempo.

No dia e horário marcados, basta comparecer à unidade agendada com o RG ou a Certidão de Nascimento e o comprovante de endereço do estudante. Para os menores de 18 anos é necessário estar acompanhado pelo representante legal, devidamente identificado.

Após o atendimento no Poupatempo, o cidadão receberá um protocolo, com o qual poderá consultar as vagas disponibilizadas no site da Secretaria da Educação – www.educacao.sp.gov.br. A efetivação da matrícula se dará somente após a entrega dos documentos na escola indicada pela Secretaria da Educação.

Para informações sobre o Poupatempo, acesse www.poupatempo.sp.gov.br. Para mais detalhes sobre a matrícula escolar 2021, consulte o site da Secretaria da Educação (www.educacao.sp.gov.br).

