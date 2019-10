Prazo Para Inscrição da Campanha Natal Iluminado Foi Prorrogado

Comerciantes de Catanduva tem até o dia 29 deste mês para participar da Campanha Natal Iluminado. A princípio, o prazo foi até o dia 24 de Outubro, mas o número está aquém do esperado, por esse motivo o Sindicato do Comercio Varejista – Sincomercio estendeu a data para inscrição.

Segundo Ivo Pinfildi, presidente do Sincomercio, a participação dos comerciantes é fundamental para garantir o maior número de quarteirões iluminados. “O envolvimento direto dos comerciantes e empresários da cidade para a realização da campanha é fundamental. Com ela buscamos ofertar atrativos para os consumidores de Catanduva e da Microrregião, além de fortalecer o comércio e as atrações culturais e populares da cidade”, comentou.

Os comerciantes custearão o material, enquanto a mão de obra será assumida pela Prefeitura. “O orçamento, pesquisa e pedido global desse material será organizado pelo Sincomercio, buscando o menor preço e mantendo a qualidade. De antemão, conseguimos estimar que o custo por loja não chegará à R$100, valor irrisório frente a benfeitoria para o comerciante e a cidade”, detalhou Ivo. Alguns comerciantes, por iniciativa própria e diante da demora dos seus vizinhos em confirmar, estão realizando a compra em seu nome e depois terão tempo de receber daqueles que forem confirmando a participação. O Sincomercio pede que os comerciantes que puderem agir da mesma forma, o façam, uma vez que o investimento é pequeno e o material poderá ser utilizado em outros anos.

O evento conta com o apoio do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio), Associação Comercial e Empresarial (ACE), Prefeitura de Catanduva e Sesc. A organização da campanha pede a união de todos para que o Natal Iluminado atraia milhares de pessoas de Catanduva e região. Para participar basta entrar em contato com o Sincomercio através do telefone (17)3531-5900.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local